Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина800 мм
- Длина1400/1800 мм
- Материал столешницыМДФ
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.29 м3
- Вес упаковки38.90 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Кейт складной пластиковый
Стул Victory, синий
Обеденный стул Чико, светло-розовый