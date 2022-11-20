Количество шт. в упаковке: 2 м.
Вес брутто: 21.4 кг
Объем: 0,046
Стол Лидер 5
Стол Лидер 10
Чехол 18
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Зажим прозрачный с липучкой
Стул Боди 25мм
Стул Борно
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Куверт Журавинка на 3 прибора
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Патрик 20мм с подлокотниками
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Салфетки Лён
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Складной с пюпитром
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Раунд 20мм
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, синий деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Ницца барный
Чехол 01 на стул Кьявари, желтый
Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул барный Купер черный
Стул барный Купер бежевый
Стул барный Купер фиолетовый
Стул Консек барный, серый
Стул Лофт-11 НМ с подлокотниками
Стул Лофт-11 барный
Стул Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный
Табурет Лофт-11 Н
Стул Самба с пюпитром
Стул прозрачный барный Фокс 75
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная СМ-3
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул барный Фокс 75 белый
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Форум синий
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Салфетки ARS коричневый, в ассортименте
Фуршетная юбка 01, зеленая
Фуршетная юбка 01, розовая
Фуршетная юбка 01, синяя
Фуршетная юбка 01, шоколадная
Фуршетная юбка 02, зеленая
Стеллаж 02
Стул Изо Т плюс, красный
Стул обеденный Шанель прозрачный
Дорожка ARS
Стеллаж 17
Барный стул Кьявари с подушкой, пластиковый
Стол Пескара HPL
Стул Лофт Филлах
Стул Лофт Удине
Стул Halmar dariusz, белый
Стул Huan II, медовый
Стул Napoli, синий
Фуршетная юбка односторонняя
Чехол 37 из плотного спандекса
Салфетки Сатин
Салфетки Deco
Салфетки Микрофибра
Комплект мебели Банкетный
Стеллаж для разделения комнаты 41
Стеллаж пристенный 61
Стеллаж 66
Стеллаж 70
Стол обеденный Кенвуд
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол обеденный Креола
Стол обеденный Куртра орех
Банкетка Адрасман
Салфетки Журавинка серые
Стул Мягкий
Стол Освальд, 120х80
Стол TURIN квадратный ажурный
Конференц кресло Форум-CH
Скатерть Tabatha зеленый, рогожка
Скатерть Loyared
Модуль VEIL 1-местный угловой
Стул Бар 1 /ПР
Обеденная группа Бремен 6
Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый
Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный
Стол обеденный Детройт белый малый
Стол обеденный Ричмонд охра
Стул барный Премьер молочный
Барный стул Даллас, крутящийся
Барный стул крутящийся черный/ коричневый
Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил
Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовый
Барный стул Утена
Стол пластиковый Octopus
Стол Айриш соломенный
Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
Диван Beil угловой
Диван Dox
Кресло Sky
Кресло Ivy
Стол Алекс 7
Стул СТ-07
Комплект дорожек
Стул Сахара 25мм с откидным столиком
Диван Portofino 2-х местный
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Стул Тюльпан на крутящейся основе
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол Accent бетон/белый
Стол Clyde бетон/белый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд
Куверт на 3 прибора Журавинка, ромб шампань
Куверт на 3 прибора Журавинка - цветок, белый
Куверт на 2 прибора Ричард, гладь серый
Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель топленое молоко
Куверт на 2 прибора Мати, вензель бирюза-золото
Стул барный Бомба фиолетовый
Стул пластиковый Toby белый
Стол Reina
Стул пластиковый Bit, белый
Стул пластиковый Blitz, черный
Стул стальной Ваолет, бежевый
Стул пластиковый Bloom, черный
Стул пластиковый Bloom, красный
Кресло пластиковое Bora, голубое
Кресло пластиковое Box, белый
Стул В-630
Барный стул Sport, бежевый
Слэб Днепр
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки
Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое
Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой
Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой
Стул Malta, голубой велюр
Стул Marbella темно-серый
Стул Field темно-серый
Стул Flip Серый
Стул Cassiopea, фуксия велюр, белые ножки