Стол Ron 120, прозрачный

13 оценок

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Стол Ron 120, прозрачный

4.7
8 400 ₽
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Стол Petal D110

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке: 2 м.

Вес брутто: 21.4 кг

Объем: 0,046

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.2 м3
  • Высота750 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина1200 мм
  • Вес22 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыстекло
  • Цветпрозрачный, черный
  • Страна изготовленияКитай

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6 390 ₽
12

Стол Лидер 3, D1800, черный, орех

В наличии 23 шт.
Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Стол обеденный Куртра орехНастоящее фото товара Стол обеденный Куртра орех, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена
11

Стол обеденный Куртра орех

Настоящее фото товара Банкетка Адрасман, произведённого компанией ChiedoCover
от16 640
Оптовая цена
9

Банкетка Адрасман

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
11

Салфетки Журавинка серые

Настоящее фото товара Стул Мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
15

Стул Мягкий

Стол Освальд, 120х80Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Освальд, 120х80

Настоящее фото товара Стол TURIN квадратный ажурный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена
12

Стол TURIN квадратный ажурный

Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-CH, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
15

Конференц кресло Форум-CH

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha зеленый, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
7

Скатерть Tabatha зеленый, рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Loyared, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Loyared

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 1-местный угловой

Стул Бар 1 /ПРНастоящее фото товара Стул Бар 1 /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
13

Стул Бар 1 /ПР

Обеденная группа Бремен 6Настоящее фото товара Обеденная группа Бремен 6, произведённого компанией ChiedoCover
от85 690
9

Обеденная группа Бремен 6

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
15

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневыйНастоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
12

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный

Стол обеденный Детройт белый малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый малый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99017
35 990 ₽Оптовая цена
11

Стол обеденный Детройт белый малый

Стол обеденный Ричмонд охраНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд охра, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99031
32 990 ₽Оптовая цена
14

Стол обеденный Ричмонд охра

Стул барный Премьер молочныйНастоящее фото товара Стул барный Премьер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
5

Стул барный Премьер молочный

В наличии 11 шт.
Барный стул Даллас, крутящийсяНастоящее фото товара Барный стул Даллас, крутящийся, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Барный стул Даллас, крутящийся

Барный стул крутящийся черный/ коричневыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся черный/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся черный/ коричневый

Барный стул крутящийся 1018 белый крокодилНастоящее фото товара Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил

Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
14

Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовый

Барный стул УтенаНастоящее фото товара Барный стул Утена, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
6

Барный стул Утена

Стол пластиковый OctopusНастоящее фото товара Стол пластиковый Octopus, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
11

Стол пластиковый Octopus

Стол Айриш соломенныйНастоящее фото товара Стол Айриш соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 090
Оптовая цена
5

Стол Айриш соломенный

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтыйНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
6

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

Настоящее фото товара Диван Beil угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
5

Диван Beil угловой

Настоящее фото товара Диван Dox, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890
Оптовая цена
11

Диван Dox

Настоящее фото товара Кресло Sky, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
8

Кресло Sky

Настоящее фото товара Кресло Ivy, произведённого компанией ChiedoCover
от28 550
14

Кресло Ivy

Настоящее фото товара Стол Алекс 7, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена
12

Стол Алекс 7

Настоящее фото товара Стул СТ-07, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
8

Стул СТ-07

Комплект дорожек Настоящее фото товара Комплект дорожек , произведённого компанией ChiedoCover
от580
6

Комплект дорожек

Стул Сахара 25мм с откидным столикомНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
11

Стул Сахара 25мм с откидным столиком

Диван Portofino 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Portofino 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от65 490
Оптовая цена
15

Диван Portofino 2-х местный

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмальНастоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
86Хит

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

Стул Тюльпан на крутящейся основеНастоящее фото товара Стул Тюльпан на крутящейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
10

Стул Тюльпан на крутящейся основе

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

Стол Accent бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Accent бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
11

Стол Accent бетон/белый

Стол Clyde бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Clyde бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99028
21 990 ₽Оптовая цена
15

Стол Clyde бетон/белый

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от150
5

Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, ромб шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от150
12

Куверт на 3 прибора Журавинка, ромб шампань

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка - цветок, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от150
9

Куверт на 3 прибора Журавинка - цветок, белый

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, гладь серый, произведённого компанией ChiedoCover
от160
15

Куверт на 2 прибора Ричард, гладь серый

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель топленое молоко, произведённого компанией ChiedoCover
от140
9

Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель топленое молоко

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Мати, вензель бирюза-золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1507
160 ₽
15

Куверт на 2 прибора Мати, вензель бирюза-золото

Стул барный Бомба фиолетовыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Бомба фиолетовый

В наличии 38 шт.
Стул пластиковый Toby белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Toby белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Toby белый

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Стул пластиковый Bit, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Bit, белый

Стул пластиковый Blitz, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Blitz, черный

Настоящее фото товара Стул стальной Ваолет, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
12

Стул стальной Ваолет, бежевый

Стул пластиковый Bloom, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Bloom, черный

Стул пластиковый Bloom, красный Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, красный , произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bloom, красный

Кресло пластиковое Bora, голубоеНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
7

Кресло пластиковое Bora, голубое

В наличии 16 шт.
Кресло пластиковое Box, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Box, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое Box, белый

Стул В-630 Настоящее фото товара Стул В-630 , произведённого компанией ChiedoCover
от4 550
Оптовая цена
14

Стул В-630

Настоящее фото товара Барный стул Sport, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
8

Барный стул Sport, бежевый

Настоящее фото товара Слэб Днепр, произведённого компанией ChiedoCover
от44 600
12

Слэб Днепр

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
14

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое

В наличии 99 шт.
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 499
Оптовая цена
7

Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой

Стул Malta, голубой велюрНастоящее фото товара Стул Malta, голубой велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от9 700
Оптовая цена
12

Стул Malta, голубой велюр

В наличии 166 шт.
Настоящее фото товара Стул Marbella темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 250
Оптовая цена
7

Стул Marbella темно-серый

В наличии 425 шт.
Стул Field темно-серыйНастоящее фото товара Стул Field темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 950
Оптовая цена
11

Стул Field темно-серый

Стул Flip СерыйНастоящее фото товара Стул Flip Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 850
Оптовая цена
13

Стул Flip Серый

В наличии 48 шт.
Стул Cassiopea, фуксия велюр, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Cassiopea, фуксия велюр, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 900
Оптовая цена
14

Стул Cassiopea, фуксия велюр, белые ножки

В наличии 148 шт.
Стул Cassiopea, коричневый велюр, черные ножки