Количество шт. в упаковке: 2 м.
Вес брутто: 21.4 кг
Объем: 0,046
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Скатерть Габардин, прямоугольная
Стол Лидер 9
Чехол 62
Чехол 35
Скатерть Лён
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Салфетки Журавинка
Салфетки Ричард
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Азия 20мм
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Борно
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стол Лидер 7
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Стол складной Монифит
Стол Бристоль 120
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Стул Изо Хром
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Салфетки Мати
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Полукресло Самбука
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Подстолье барное хромированное 1004
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул алюминиевый 1201
Стол пластиковый квадратный
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Eames Красный
Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стол Лофт-2
Стул Лофт-4
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix барный Черный глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Ститч, вельвет изумрудный
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, бежевый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул барный Купер красный
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Стул Лофт-12 НМ с подлокотниками
Стул Лофт-12 Н барный
Стул Лофт-12 НМ барный
Кресло Изо G
Стул Борно зеленый
Стул Дублин винный
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Барный стул Дакота винтажный пепельный
Барный стул Дакота винтажный черный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стол складной Виктория 120
Угловой элемент Паулина
Стул Bertoia полубарный черный
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул складной Takoma
Салфетки ARS коричневый, в ассортименте
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стол Бруклин 120 x 60 серебро
Барный стол Мохито черный
Стеллаж 27
Барный стол Уэмбли
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Стул Halmar verdi, белый
Стул Хит 25мм, каретная стяжка
Чехол 03 из плотного спандекса
Скатерть Microfibra
Салфетки Deco
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели для кафе Наполеон
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Стеллаж 45
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Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол обеденный Кобург шампань
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Стол обеденный Кослан
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Стол-трансформер Лерида орех
Журнальный столик Лисмор
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Стул офисный на полозьях VC-21
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Стул Бар 2 /ПР
Обеденная группа Мюнхен 4
Стол раскладной Eva Tobacco
Стол раскладной Eva коричневый
Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный
Стул барный Премьер молочный
Стул барный Премьер альпийский белый
Стол обеденный на одной точёной ножке
Скатерть Vigo жаккард
Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый
Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил
Барный стул 1098 белый крокодил
Барный стул 1018 черный с деревом
Стол пластиковый Sortie
Стол пластиковый плетеный Riva
Стол пластиковый плетеный Riva темный
Стол пластиковый обеденный Clip 80
Стул Битта
Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий
Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
Кресло Нуар
Кресло Кабриоль
Кресло Классическое резное
Стол Альт
Стол Stefani письменный
Стол Цезарь
Стеллаж Остервик
Стеллаж Шверте
Стул СТ-02
Стул СТ-01
Стул лофт Brugge барный
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Сахара 25мм с откидным столиком
Стул Гаага велюр OSCAR 021
Кресло Байрон велюр изумруд
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол Accent трюфель/серебро