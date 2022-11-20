Стол Rondo 120, дымчатый

12 оценок

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Стол Rondo 120, дымчатый

4.4
9 350 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке: 2 м.

Вес брутто: 21.4 кг

Объем: 0,046

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.2 м3
  • Высота750 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина1200 мм
  • Вес22 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыстекло
  • Цветпрозрачный, черный
  • Страна изготовленияКитай

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Стол Бруклин 120 x 60 серебро

Барный стол Мохито черныйНастоящее фото товара Барный стол Мохито черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
10

Барный стол Мохито черный

Стеллаж 27Настоящее фото товара Стеллаж 27, произведённого компанией ChiedoCover
30 690
10

Стеллаж 27

Барный стол УэмблиНастоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
7

Барный стол Уэмбли

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
13

Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех

Стул Halmar verdi, белыйНастоящее фото товара Стул Halmar verdi, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Стул Halmar verdi, белый

Стул Хит 25мм, каретная стяжкаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
13

Стул Хит 25мм, каретная стяжка

Чехол 03 из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 03 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от910
15

Чехол 03 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
от1 650
10

Скатерть Microfibra

Настоящее фото товара Салфетки Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от160
7

Салфетки Deco

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от25 76020
32 200 ₽Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 770
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Комплект ФуршетныйНастоящее фото товара Комплект Фуршетный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 48013
3 990 ₽
12

Комплект Фуршетный

Настоящее фото товара Стеллаж 45, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
12

Стеллаж 45

Настоящее фото товара Стеллаж 59, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
12

Стеллаж 59

Настоящее фото товара Стеллаж 72, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
8

Стеллаж 72

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽
12

Стол Лидер 3, D1800, черный, орех

В наличии 23 шт.
Стол обеденный Кобург шампаньНастоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
8

Стол обеденный Кобург шампань

Стол обеденный КолимиНастоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от131 390
Оптовая цена
12

Стол обеденный Колими

Стол обеденный КосланНастоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена
11

Стол обеденный Кослан

Стол обеденный КричевНастоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от67 590
Оптовая цена
13

Стол обеденный Кричев

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Кросно

Стол ЛарьякНастоящее фото товара Стол Ларьяк, произведённого компанией ChiedoCover
от67 190
Оптовая цена
15

Стол Ларьяк

Стол-трансформер Лерида орехНастоящее фото товара Стол-трансформер Лерида орех, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена
8

Стол-трансформер Лерида орех

Журнальный столик ЛисморНастоящее фото товара Журнальный столик Лисмор, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
Оптовая цена
13

Журнальный столик Лисмор

Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от150
10

Салфетки Ричард красный, гладь

Ковролин BlitzНастоящее фото товара Ковролин Blitz, произведённого компанией ChiedoCover
от1 500
Оптовая цена
8

Ковролин Blitz

Чехол 44 бархатНастоящее фото товара Чехол 44 бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от1 140
14

Чехол 44 бархат

Настоящее фото товара Стол круглый Kallsed, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
15

Стол круглый Kallsed

Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-CH, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
15

Конференц кресло Форум-CH

Настоящее фото товара Стул офисный на полозьях VC-21, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул офисный на полозьях VC-21

Настоящее фото товара Диван Veil 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 290
Оптовая цена
14

Диван Veil 2-х местный

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
15

Модуль VEIL 2-х местный прямой

Стул Бар 2 /ПРНастоящее фото товара Стул Бар 2 /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
14

Стул Бар 2 /ПР

Обеденная группа Мюнхен 4Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 4, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
10

Обеденная группа Мюнхен 4

Стол раскладной Eva TobaccoНастоящее фото товара Стол раскладной Eva Tobacco, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
15

Стол раскладной Eva Tobacco

Стол раскладной Eva коричневыйНастоящее фото товара Стол раскладной Eva коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
12

Стол раскладной Eva коричневый

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный

Стул барный Премьер молочныйНастоящее фото товара Стул барный Премьер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
5

Стул барный Премьер молочный

В наличии 11 шт.
Стул барный Премьер альпийский белыйНастоящее фото товара Стул барный Премьер альпийский белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
8

Стул барный Премьер альпийский белый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный на одной точёной ножке, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Стол обеденный на одной точёной ножке

Скатерть Vigo жаккардНастоящее фото товара Скатерть Vigo жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
5

Скатерть Vigo жаккард

Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
13

Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый

Барный стул крутящийся 1018 белый крокодилНастоящее фото товара Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил

Барный стул 1098 белый крокодилНастоящее фото товара Барный стул 1098 белый крокодил, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
12

Барный стул 1098 белый крокодил

Барный стул 1018 черный с деревомНастоящее фото товара Барный стул 1018 черный с деревом, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
12

Барный стул 1018 черный с деревом

Настоящее фото товара Стол пластиковый Sortie, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
8

Стол пластиковый Sortie

Настоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
7

Стол пластиковый плетеный Riva

Стол пластиковый плетеный Riva темныйНастоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva темный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
6

Стол пластиковый плетеный Riva темный

Стол пластиковый обеденный Clip 80Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Clip 80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
6

Стол пластиковый обеденный Clip 80

Стул БиттаНастоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
от9 010
14

Стул Битта

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синийНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
15

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтыйНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
6

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

Кресло НуарНастоящее фото товара Кресло Нуар, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена
8

Кресло Нуар

Кресло КабриольНастоящее фото товара Кресло Кабриоль, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
5

Кресло Кабриоль

Кресло Классическое резноеНастоящее фото товара Кресло Классическое резное, произведённого компанией ChiedoCover
от98 290
Оптовая цена
8

Кресло Классическое резное

Настоящее фото товара Стол Альт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
9

Стол Альт

Настоящее фото товара Стол Stefani письменный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена
10

Стол Stefani письменный

Настоящее фото товара Стол Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
от102 990
Оптовая цена
8

Стол Цезарь

Стеллаж ОстервикНастоящее фото товара Стеллаж Остервик, произведённого компанией ChiedoCover
66 400
12

Стеллаж Остервик

Стеллаж ШвертеНастоящее фото товара Стеллаж Шверте, произведённого компанией ChiedoCover
47 600
11

Стеллаж Шверте

Настоящее фото товара Стул СТ-02, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стул СТ-02

Настоящее фото товара Стул СТ-01, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
13

Стул СТ-01

Настоящее фото товара Стул лофт Brugge барный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
9

Стул лофт Brugge барный

Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Стул Сахара 25мм с откидным столикомНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
11

Стул Сахара 25мм с откидным столиком

Стул Гаага велюр OSCAR 021Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 021, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
14

Стул Гаага велюр OSCAR 021

Кресло Байрон велюр изумруд Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд , произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
7

Кресло Байрон велюр изумруд

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

Стол Accent трюфель/сереброНастоящее фото товара Стол Accent трюфель/серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
13

Стол Accent трюфель/серебро

Стол Accent бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Accent бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена