Характеристики товара
Описание
Материал: пластик
Длина: 765 мм
Ширина: 570 мм
Высота: 420 мм
Материал: пластик
Длина: 765 мм
Ширина: 570 мм
Высота: 420 мм
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