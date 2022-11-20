Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: массив карагача
Материал каркаса: дерево
Материал столешницы: массив карагача
Материал каркаса: дерево
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная
Диван Келес
Диван Sofa двухместный
Подвесной светильник Nostalgia №3
Стул Джулиан, синий