Стол обеденный из высокотехнологичного материала с прямоугольной столешницей из МДФ.
Каркас и ножки изготовлены из металла
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас бежевый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас серый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас черный
Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ
Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ бежевая вставка
Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево
Обеденный стол LOFT Столешница из МДФ
Обеденный раскладной стол. Столешница из МДФ
Обеденный стол. Столешница из МДФ
Стол Ванкувер