Стол обеденный из высокотехнологичного материала с прямоугольной столешницей из МДФ.
Каркас и ножки изготовлены из металла
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас черный
Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ
Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ бежевая вставка
Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево
Обеденный стол LOFT Столешница из МДФ
Обеденный раскладной стол. Столешница из МДФ
Обеденный стол. Столешница из МДФ
Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Серый
Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый
Стол Ванкувер