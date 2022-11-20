Характеристики товара
Описание
Столик стильный декоративный металлический позолоченный, столешница круглая зеркало, размеры 600(H)хD500мм. Так как изделия делаются вручную на заказ, то учитываются все пожелания заказчика. Размеры, форма, цвет покраски, материал столешницы.
Цвет - вид краски:Цвет покраски золото (Церта пласт).
Материалы:СТАЛЬ – 3 (Гост) полоса 20х10мм. Столешница зеркало или стекло прозрачное толщиной 8мм.
Обработка поверхности:Очищено, загрунтовано, покрашено (кузнечной краской Церта пласт).
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Материал столешницызеркало
- Материал подстольясталь