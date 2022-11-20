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Стол с зеркалом Рочестер - фото 1

Стол с зеркалом Рочестер

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Характеристики товара

Описание

Столик стильный декоративный металлический позолоченный, столешница круглая зеркало, размеры 600(H)хD500мм. Так как изделия делаются вручную на заказ, то учитываются все пожелания заказчика. Размеры, форма, цвет покраски, материал столешницы.


Цвет - вид краски:Цвет покраски золото (Церта пласт).
Материалы:СТАЛЬ – 3 (Гост) полоса 20х10мм. Столешница зеркало или стекло прозрачное толщиной 8мм.
Обработка поверхности:Очищено, загрунтовано, покрашено (кузнечной краской Церта пласт).

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Материал столешницызеркало
  • Материал подстольясталь

Варианты столешницы

Стол с зеркалом Рочестер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол с зеркалом Рочестер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол с зеркалом Рочестер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол с зеркалом Рочестер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол с зеркалом Рочестер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол с зеркалом Рочестер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол с зеркалом Рочестер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол с зеркалом Рочестер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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