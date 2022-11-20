Товар в корзине. Перейти

Стол садовый G005T

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Лавочка Садовая разборная
Лавочка Садовая разборная
Следующий Кресло пластиковое Artemis, белый
Лавочка Садовая разборная

Характеристики товара

Описание

Представленный вашему вниманию садовый стол «G005T» удачно дополнит и подчёркнёт любое оформление дачного участка. Он гармонично впишется в обстановку, поскольку выполнен из натурального дерева, покрытого лаком. Кроме того, древесный массив и чугунные вставки делают изделие надёжным, прочным и долговечным в использовании.
Данный стол имеет два яруса, на которых вы сможете разместить любые предметы. Столик также удобен при приёме гостей и сервировке стола. Компактные габариты позволяют разместить его в абсолютно любом удобном вам месте.

Габариты изделия (ШхДхВ) : 480х1050х810
Материал каркаса : дерево
Материал поверхности : дерево
Страна производства : КИТАЙ

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина480 мм
  • Длина1050 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольядерево, чугун
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Кресло пластиковое Artemis, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое Artemis, белый

Кресло пластиковое Artemis, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Artemis, черный

Кресло пластиковое Artemis, коричневыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Artemis, коричневый

Кресло пластиковое Artemis, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое Artemis, темно-серый

Кресло пластиковое Artemis XL, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Artemis XL, черный

Кресло пластиковое Artemis XL, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
9

Кресло пластиковое Artemis XL, белый

В наличии 1 шт.
Кресло пластиковое Artemis XL, бежевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
6

Кресло пластиковое Artemis XL, бежевый

Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый

Кресло пластиковое Arthur, красныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Arthur, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
8

Кресло пластиковое Arthur, красный

Кресло пластиковое Arthur, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Arthur, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Arthur, белый

Другие товары из раздела

Кресло пластиковое Arthur, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Arthur, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое Arthur, черный

Стул пластиковый Ares, коричневыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Ares, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Ares, коричневый

Стул пластиковый Ares, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Ares, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Ares, белый

Комплект уличной мебелиНастоящее фото товара Комплект уличной мебели, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
15

Комплект уличной мебели

Стул уличный из реек сосны, темныйНастоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
6

Стул уличный из реек сосны, темный

С этим товаром покупают

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Настоящее фото товара Подстолье прозрачное Ice, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
9

Подстолье прозрачное Ice

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Настоящее фото товара Подвесной светильник Globo №2, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
15

Подвесной светильник Globo №2

В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Педикюрный СПА комплекс P60, произведённого компанией ChiedoCover
от218 290
Оптовая цена
8

Педикюрный СПА комплекс P60

Настоящее фото товара Кресло косметологическое Оливия, произведённого компанией ChiedoCover
от57 290
Оптовая цена
8

Кресло косметологическое Оливия

Кушетка массажная ОливияНастоящее фото товара Кушетка массажная Оливия, произведённого компанией ChiedoCover
от57 590
Оптовая цена
5

Кушетка массажная Оливия

Кушетка 3007 одномоторнаяНастоящее фото товара Кушетка 3007 одномоторная, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена
5

Кушетка 3007 одномоторная

Кушетка 3007 двухмоторная Настоящее фото товара Кушетка 3007 двухмоторная , произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
Оптовая цена
6

Кушетка 3007 двухмоторная

Стационарный массажный деревянный стол US MEDICA AtlantНастоящее фото товара Стационарный массажный деревянный стол US MEDICA Atlant, произведённого компанией ChiedoCover
от76 890
Оптовая цена
13

Стационарный массажный деревянный стол US MEDICA Atlant