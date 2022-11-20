Характеристики товара
Описание
Представленный вашему вниманию садовый стол «G005T» удачно дополнит и подчёркнёт любое оформление дачного участка. Он гармонично впишется в обстановку, поскольку выполнен из натурального дерева, покрытого лаком. Кроме того, древесный массив и чугунные вставки делают изделие надёжным, прочным и долговечным в использовании.
Данный стол имеет два яруса, на которых вы сможете разместить любые предметы. Столик также удобен при приёме гостей и сервировке стола. Компактные габариты позволяют разместить его в абсолютно любом удобном вам месте.
Габариты изделия (ШхДхВ) : 480х1050х810
Материал каркаса : дерево
Материал поверхности : дерево
Страна производства : КИТАЙ
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина480 мм
- Длина1050 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольядерево, чугун
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияКитай