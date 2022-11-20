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Стол садовый из мрамора и металла, Western - фото 1Стол садовый из мрамора и металла, Western - фото 2

Стол садовый из мрамора и металла, Western

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Диаметр700 мм
  • Вес36 кг
  • Материалметалл, мрамор

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