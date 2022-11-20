Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Диаметр700 мм
- Вес36 кг
- Материалметалл, мрамор
Стул пластиковый Bora Bistrot, кофе
Стул пластиковый Bora Bistrot, белый
Стул пластиковый Bora Bistrot, красный
Кресло пластиковое Box, белый
Кресло пластиковое Box, темно-серый
Кресло пластиковое Box, зеленый
Кресло пластиковое Box, красный
Вращающееся кресло "Круглое" с ротангом
Стоячее кресло "Круглое" с ротангом
Кресло "Улей" на подставке ротанг
Стол сервировочный Тюр
Стол сервировочный Амур
Стол сервировочный Ральф
Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный
Стол Isola, многофункциональный, коричневый/ черный
Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый
Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый
Стул Офисный с пюпитром