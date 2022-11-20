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Стол садовый Конвей - фото 1

Стол садовый Конвей

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Характеристики товара

Описание

Высококачественный складной уличный столик из массива акации с прямыми, изящными направляющими. Тщательно высушенная древесина (класс качества А) - европейская акация, покрытая тройным слоем лака, безопасным для пищевых продуктов (фабрика лаков Ландсхут, Германия). Все винты оцинкованы.

Складная рама из высококачественной стали (6 мм) оцинкована горячим способом и доступна в различных цветах (оцинкованная горячим способом, оцинкованная + зеленая или оцинкованная + с черным порошковым покрытием. Звукоизолирующие пластиковые заглушки также предотвращают царапины на полу. Приблизительная высота около 75 см

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1200 мм
  • Вес20.1 кг
  • СоставСталь, массив акации.
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки21 кг

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