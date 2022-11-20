Характеристики товара
Описание
Высококачественный складной уличный столик из массива акации с прямыми, изящными направляющими. Тщательно высушенная древесина (класс качества А) - европейская акация, покрытая тройным слоем лака, безопасным для пищевых продуктов (фабрика лаков Ландсхут, Германия). Все винты оцинкованы.
Складная рама из высококачественной стали (6 мм) оцинкована горячим способом и доступна в различных цветах (оцинкованная горячим способом, оцинкованная + зеленая или оцинкованная + с черным порошковым покрытием. Звукоизолирующие пластиковые заглушки также предотвращают царапины на полу. Приблизительная высота около 75 см
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина700 мм
- Длина1200 мм
- Вес20.1 кг
- СоставСталь, массив акации.
- Количество мест1
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки21 кг