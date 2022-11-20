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Стол Рустика - фото 1

Стол Рустика

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Стол садовый Копенгаген
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Стол садовый Копенгаген

Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 25 кг
Габариты упаковки: 152 x 66 x 9 см

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина660 мм
  • Длина1480 мм
  • Вес22 кг
  • Материалдерево
  • Страна изготовленияРоссия

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