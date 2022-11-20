Характеристики товара
Описание
Логистические данные:
Вес: 25 кг
Габариты упаковки: 152 x 66 x 9 см
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина660 мм
- Длина1480 мм
- Вес22 кг
- Материалдерево
- Страна изготовленияРоссия
Логистические данные:
Вес: 25 кг
Габариты упаковки: 152 x 66 x 9 см
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный
Подстолье алюминиевое 1246
Люстра Ontario 8
Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм
Светильник потолочный 01532
Светильник потолочный 01531
Светильник потолочный 01530
Светильник подвесной KH01132
Светильник подвесной KH01136
Стол ЛИРА-2, 1250x750
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди