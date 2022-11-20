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Стол садовый Панама 120, мокко - фото 1Стол садовый Панама 120, мокко - фото 2Стол садовый Панама 120, мокко - фото 3Стол садовый Панама 120, мокко - фото 4Стол садовый Панама 120, мокко - фото 5Стол садовый Панама 120, мокко - фото 6

Стол садовый Панама 120, мокко

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Стол садовый Панама, мокка
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Характеристики товара

Описание

Практичный стол современного дизайна выполнен из алюминия с оплеткой из искусственного ротанга. Алюминиевый каркас не подвержен коррозии и обладает высокой прочностью благодаря большому диаметру трубы и поперечному сечению, но, тем не менее, вес стола остается небольшим. Лаконичный дизайн позволяет с легкостью вписать стол в любой интерьер загородного дома, дачного участка и придомовой территории. В коллекции представлены также столы большего размера, а также различные модели стульев и кресел.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1200 мм
  • Вес25 кг
  • Состав Искуственный ротанг, нержавеющий аллюминий, закаленное стекло.
  • Количество мест2
  • Цветкоричневый
  • Размер упаковки122/84/13 см
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1220 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки130 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки25 кг

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