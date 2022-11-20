Стол Сальвадор

11 оценок

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Стол Сальвадор

4.1
125 090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Материал столешницыМДФ/ шпон
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Размер столешницы, мм Стоимость, руб
1400/70044990
1500/750 48490
1600/80053090
1700/85055390
1800/90061490
1900/950 79090
2000/1000 84090
2100/1050118390
2200/1100 124190
2300/1150130390
2400/1200137990
2500/1250145090

Размеры подстолья, мм Стоимость, руб
1000*472, h720 78090
1200*554, h720 92590
1400*646, h720 102190

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