Стол Сальвадор
125 090 ₽
Розничные цены выше, ведь производить штучный товар дороже, дольше и сложнее.
Пожалуйста, уточните цену у менеджера. Вдруг сегодня дешевле?
|Размер столешницы, мм
|Стоимость, руб
|1400/700
|44990
|1500/750
|48490
|1600/800
|53090
|1700/850
|55390
|1800/900
|61490
|1900/950
|79090
|2000/1000
|84090
|2100/1050
|118390
|2200/1100
|124190
|2300/1150
|130390
|2400/1200
|137990
|2500/1250
|145090
|Размеры подстолья, мм
|Стоимость, руб
|1000*472, h720
|78090
|1200*554, h720
|92590
|1400*646, h720
|102190