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Стол Sea - фото 1

Стол Sea

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Характеристики товара

Описание

Материал столешницы: массив дерева

Материал каркаса: металл

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