Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: массив дерева
Материал каркаса: металл
Материал столешницы: массив дерева
Материал каркаса: металл
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Молот 20мм
Стул Дания 25мм
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий
Банкетка лофт Абингтон
Подвесной светильник Cerezo №3
Ковер хлопковый с кисточками AZTECA NATURAL
Ковер прямоугольный серый ВЕТО
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди