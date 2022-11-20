Характеристики товара
Описание
Сервировочный столик помимо своих функций, является стильным предметом интерьера. С этим столиком вы сможете самым экономичным образом создать ощущение ресторанной атмосферы у себя дома, особенно, если расположите на нем ведерко со льдом. Для того, чтобы уберечь предметы сервировки от соскальзывания с поверхности столика и полочки на них предусмотрены изящные ограничители. Полка, которая имеет весьма внушительные размеры, к тому же оснащена держателями для бутылок и зоной для бокалов. Удобная ручка и колеса, имеющие плавный, бесшумный, легкий ход позволяют легко перемещать столик между кухней, столовой, гостиной и спальней – в любое место, где вы захотите организовать легкий перекус, или сервировать стол.
Ширина 70
Высота 80,5
Глубина 47
МАТЕРИАЛЫ: МДФ, хром
УПАКОВКА: 84х54х6 см, 1 место
ВЕС: 9 кг
Цвет: венге
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина700 мм
- Глубина470 мм
- Страна изготовленияРоссия