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Стол сервировочный Амур - фото 1Стол сервировочный Амур - фото 2

Стол сервировочный Амур

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Характеристики товара

Описание

Сервировочный столик помимо своих функций, является стильным предметом интерьера. С этим столиком вы сможете самым экономичным образом создать ощущение ресторанной атмосферы у себя дома, особенно, если расположите на нем ведерко со льдом. Для того, чтобы уберечь предметы сервировки от соскальзывания с поверхности столика и полочки на них предусмотрены изящные ограничители. Полка, которая имеет весьма внушительные размеры, к тому же оснащена держателями для бутылок и зоной для бокалов. Удобная ручка и колеса, имеющие плавный, бесшумный, легкий ход позволяют легко перемещать столик между кухней, столовой, гостиной и спальней – в любое место, где вы захотите организовать легкий перекус, или сервировать стол.

Ширина 70
Высота 80,5
Глубина 47

МАТЕРИАЛЫ: МДФ, хром
УПАКОВКА: 84х54х6 см, 1 место
ВЕС: 9 кг
Цвет: венге

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина470 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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