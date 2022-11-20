Фотография Стол сервировочный Бармен от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стол сервировочный Бармен

4.6
Оптовая цена
от 13 590 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол сервировочный Бармен
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Стол сервировочный Бармен

4.6
13590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Длина900 мм
  • Ширина600 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл

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