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Стол сервировочный Марко

12 оценок
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Стол сервировочный Амур

Характеристики товара

Описание

Сервировочный столик - демократичное по цене средство создания ощущения обстановки ресторана. Это скорее практичный, нежели стильный предмет. В этом столике все предусмотрено для того, чтобы пользоваться им было удобно и безопасно. Ограничители на столешнице не дадут предметам сервировки съехать с нее при движении. Тоже относится и к вместительной нижней полочке, дополненной специальными держателями для бутылок. Столик оснащен удобной ручкой для передвижения и колесами, которые имеют плавный, бесшумный, легкий ход. С этим столиком вы сможете за считанные минуты преобразить гостиную в столовую, просто подкатив его к дивану со всем необходимым для легкого перекуса у телевизора.

Ширина 75
Высота 78
Глубина 50

МАТЕРИАЛЫ: МДФ, хром
УПАКОВКА: 73,5х52,5х6 см, 1 место
ВЕС: 12 кг
Цвет: венге, дуб белёный

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина750 мм
  • Глубина500 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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