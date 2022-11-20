Характеристики товара
Описание
Удобный, оригинальный, вместительный, современный сервировочный столик
Две полочки с ограничителями позволяют перевезти достаточное количество предметов сервировки
Матовые стекла и стойки цвета металлик создают ощущение свежести и чистоты
Две удобные ручки, большие колесики для простой транспортировки столика
Удобно упакован, не вызывает никаких проблем при сборке
Упаковка: 89*55*8 см, 1 место
Вес: 15 кг
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина420 мм
- Глубина750 мм
- Страна изготовленияРоссия