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Стол сервировочный Ральф - фото 1

Стол сервировочный Ральф

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Характеристики товара

Описание

Удобный, оригинальный, вместительный, современный сервировочный столик
Две полочки с ограничителями позволяют перевезти достаточное количество предметов сервировки
Матовые стекла и стойки цвета металлик создают ощущение свежести и чистоты
Две удобные ручки, большие колесики для простой транспортировки столика
Удобно упакован, не вызывает никаких проблем при сборке

Упаковка: 89*55*8 см, 1 место
Вес: 15 кг

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина750 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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