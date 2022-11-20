Характеристики товара
Описание
Это скорее практичный, нежели стильный предмет. В этом столике все предусмотрено для того, чтобы пользоваться им было удобно и безопасно. Ограничители на столешнице не дадут предметам сервировки съехать с нее при движении. Тоже относится и к вместительной нижней полочке. Столик оснащен удобной ручкой для передвижения и колесами, которые имеют плавный, бесшумный, легкий ход. С этим столиком вы сможете за считанные минуты преобразить гостиную в столовую, просто подкатив его к дивану со всем необходимым для легкого перекуса у телевизора.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина700 мм
- Глубина420 мм
- Страна изготовленияРоссия