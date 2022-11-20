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Стол сервировочный Тюр

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Характеристики товара

Описание

Это скорее практичный, нежели стильный предмет. В этом столике все предусмотрено для того, чтобы пользоваться им было удобно и безопасно. Ограничители на столешнице не дадут предметам сервировки съехать с нее при движении. Тоже относится и к вместительной нижней полочке. Столик оснащен удобной ручкой для передвижения и колесами, которые имеют плавный, бесшумный, легкий ход. С этим столиком вы сможете за считанные минуты преобразить гостиную в столовую, просто подкатив его к дивану со всем необходимым для легкого перекуса у телевизора.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина420 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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