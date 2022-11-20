Фотография Стол школьный LP/5.1 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол школьный LP/5.1

4.3
Оптовая цена
9 090 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол школьный LP/5.1
Стол школьный LP/5.1
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Стол школьный LP/5.1

4.3
9090 ₽
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Характеристики товара

Описание

  • диаметр 6 столов 1760 мм
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Основные характеристики

  • Длина827 мм
  • Ширина450 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Группа роста6

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