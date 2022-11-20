Фотография Стол школьный LP/6.1 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол школьный LP/6.1

5
Оптовая цена
14 190 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стол школьный LP/6.1
Стол школьный LP/6.1
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стол школьный LP/6.1

5
14190 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стол школьный LP/6
Стол школьный LP/6
Следующий Стол регулируемый LPC/10
Стол регулируемый LPC/10

Характеристики товара

Описание

  • диаметр 6 столов 1950мм
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина870 мм
  • Ширина510 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Группа роста6

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол 31, произведённого компанией ChiedoCover
620 ₽
Оптовая цена
4.2
Чехол 31
Настоящее фото товара Стул Монако М синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Монако М синий
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 700 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Трапеция Виджинти
Настоящее фото товара Скатерть Кофейный набор, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.2
Скатерть Кофейный набор
Настоящее фото товара Стол пластиковый Sortie, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол пластиковый Sortie

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стол регулируемый LPC/10.1, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол регулируемый LPC/10.1
Настоящее фото товара Стол одноместный регулируемый LP/1, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол одноместный регулируемый LP/1
Настоящее фото товара Стол одноместный регулируемый LP/1 max, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол одноместный регулируемый LP/1 max
Настоящее фото товара Стол двухместный регулируемый LP/2 max, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 590 ₽
Оптовая цена
5
Стол двухместный регулируемый LP/2 max
Настоящее фото товара Стол двухместный регулируемый LP/2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 290 ₽
Оптовая цена
5
Стол двухместный регулируемый LP/2
Настоящее фото товара Стол двухместный регулируемый LP/3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол двухместный регулируемый LP/3
Настоящее фото товара Стол школьный LP/3.1, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 490 ₽
Оптовая цена
5
Стол школьный LP/3.1
Настоящее фото товара Стол школьный LP/3.2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол школьный LP/3.2
Настоящее фото товара Стол школьный LP/4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол школьный LP/4
Настоящее фото товара Стол школьный LP/5, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол школьный LP/5