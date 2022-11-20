Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Ширина500 мм
- Длина1100 мм
- Материал столешницымассив, сосна
- Материал подстольямассив, сосна
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 10
Подстолье алюминиевое 1256
Стол Лидер 3, белый
Стул обеденный Шанель прозрачный
Слэб Маскоги
Стол круглый Olden
Стол COMPACT
Стол барный SIESTA
Стол барный PONT