Товар в корзине. Перейти
Стол Siesta 150, без покрытия - фото 1

Стол Siesta 150, без покрытия

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Siesta 110
Стол Siesta 110
Следующий Стол Siesta 150, капучино
Стол Siesta 110

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина740 мм
  • Длина1500 мм
  • Материал столешницымассив, сосна
  • Материал подстольямассив, сосна
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

С этим товаром покупают
Стол Лидер 4Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39012
2 690 ₽
7

Стол Лидер 4

Настоящее фото товара Подстолье прозрачное Ice, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
9

Подстолье прозрачное Ice

Настоящее фото товара Слэб Маштага, произведённого компанией ChiedoCover
от75 790
6

Слэб Маштага

Настоящее фото товара Подсветка Glanz 40, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Подсветка Glanz 40

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стол TENERIFE, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
15

Стол TENERIFE

Настоящее фото товара Стол SALS, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
6

Стол SALS

Настоящее фото товара Стол журнальный GRAND 2, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
11

Стол журнальный GRAND 2

Настоящее фото товара Стол журнальный GRAND, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
12

Стол журнальный GRAND

Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 КроссбэкаНастоящее фото товара Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
15

Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка

Настоящее фото товара Стол Тюльпан, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
11

Стол Тюльпан

Другие товары из разделасезонные товары
Стул складной Тунга, без отделкиНастоящее фото товара Стул складной Тунга, без отделки, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
9

Стул складной Тунга, без отделки

Стул складной Тунга, орехНастоящее фото товара Стул складной Тунга, орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
12

Стул складной Тунга, орех

Качели ЭстерНастоящее фото товара Качели Эстер, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена
14

Качели Эстер

Кресло садовое АмериканоНастоящее фото товара Кресло садовое Американо, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
13

Кресло садовое Американо

Кресло лежак АстридНастоящее фото товара Кресло лежак Астрид, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
14

Кресло лежак Астрид