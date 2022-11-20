Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина740 мм
- Длина1500 мм
- Материал столешницымассив, сосна
- Материал подстольямассив, сосна
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 4
Подстолье прозрачное Ice
Слэб Маштага
Подсветка Glanz 40
Стол TENERIFE
Стол SALS
Стол журнальный GRAND 2
Стол журнальный GRAND
Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка
Стол Тюльпан