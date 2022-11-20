Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина740 мм
- Длина1500 мм
- Материал столешницымассив, сосна
- Материал подстольямассив, сосна
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Стол пластиковый Ice
Столик барный БМА24
Слэб Медфорд
Подсветка Fino 72
Стол/пуф GRAND2
Стол/пуф GRAND
Стол VEIL
Стол VERONA 2 long