Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина850 мм
- Длина850 мм
- Материал столешницымассив, сосна
- Материал подстольямассив, сосна
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 9, D80см, орех, черный
Стол CAFE4 с оплетением
Стол CAFE (без оплетения)
Стол CAFE (с оплетением)
Стол CAFE2
Стол CAFE3
Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый
Часы настенные Четверти