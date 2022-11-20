Товар в корзине. Перейти
Стол Siesta 85, капучино - фото 1

Стол Siesta 85, капучино

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Oasis, капучино
Стол Oasis, капучино
Следующий Стол Siesta 110
Стол Oasis, капучино

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина850 мм
  • Длина850 мм
  • Материал столешницымассив, сосна
  • Материал подстольямассив, сосна
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79018
3 390 ₽
6

Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49020
3 090 ₽
10

Стол Лидер 9, D80см, орех, черный

В наличии 98 шт.
Настоящее фото товара Стол CAFE4 с оплетением, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
12

Стол CAFE4 с оплетением

Настоящее фото товара Стол CAFE (без оплетения), произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
5

Стол CAFE (без оплетения)

Настоящее фото товара Стол CAFE (с оплетением), произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
5

Стол CAFE (с оплетением)

Настоящее фото товара Стол CAFE2, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
8

Стол CAFE2

Настоящее фото товара Стол CAFE3, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
9

Стол CAFE3

Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый

Настоящее фото товара Часы настенные Четверти, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
12

Часы настенные Четверти

Другие товары из разделасезонные товары
Стул складной Тунга, без отделкиНастоящее фото товара Стул складной Тунга, без отделки, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
9

Стул складной Тунга, без отделки

Стул складной Тунга, орехНастоящее фото товара Стул складной Тунга, орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
12

Стул складной Тунга, орех

Качели ЭстерНастоящее фото товара Качели Эстер, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена
14

Качели Эстер

Кресло садовое АмериканоНастоящее фото товара Кресло садовое Американо, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
13

Кресло садовое Американо

Кресло лежак АстридНастоящее фото товара Кресло лежак Астрид, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
14

Кресло лежак Астрид