Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 50.7 кг
Объем: 0.13
Скатерть Габардин, прямоугольная
Чехол 25
Салфетки Жаккард
Салфетки Ричард
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Стол складной Монифит
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Eames Черный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Чехол 02, спандекс красный
Стол Равенна квадратный
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix барный Черный глянцевый
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Лион, велюр красный
Стул барный Оскар, вельвет серый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Порше черный
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул Лофт-11 Н с подлокотниками
Стул Лофт-11 М барный
Стул Лофт-12 барный
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ
Табурет Лофт-12 М
Стул Изо Net
Стул Изо PL
Кресло Балун Лайт
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Подстолье прозрачное Ice
Стол пластиковый Ice
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Стеллаж 01
Стеллаж 08
Стул Изо Т плюс
Стеллаж 19
Стул Halmar dariusz, темный орех
Чехол 44 из плотного спандекса
Чехол 02 из плотного спандекса
Чехол 36 из плотного спандекса
Салфетки Deco
Диван офисный Аояма
Chester кресло
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стол обеденный Гарлем белый
Стеллаж 68
Стол обеденный Колими
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Столик Лейден
Стол-трансформер Лерида белый
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Салфетки Журавинка серые
Ковролин Blitz
Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам
Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет
Стол Освальд, 120х80
Стол-чемодан складной, коричневый
Стул складной банкетный Lite, белый
Конференц кресло Форум-BL
Скатерть Icecream габардин
Скатерть Bornesko габардин
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль VEIL 2-х местный угловой правый
Модуль GRAND 2-х местный угловой
Деревянный табурет Клио
Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
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Скатерть Rioja жаккард
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Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый
Барный стул 1039
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Кресло Кабриоль цветы
Кресло Кабриоль
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Стол Алекс 2
Стол Цезарь овальный
Стеллаж Зоест
Стул лофт Fixtures барный, большой
Стол С-18
Стул Такер, желтый деревянный
Стул Сахара 25мм с откидным столиком
Диван Italia
Диван Loa 2-местный
Стол обеденный Верона белый
Стол обеденный Мулен белый
Стол Accent трюфель/серебро
Стол Accent бетон/белый
Стул Диана сине-зеленый ножки велюр
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Стул Zig Zag аквамарин
Стол обеденный Dino
Стол обеденный Dario
Стол Reina
Стул Атлас барный МН
Стул-кресло Самба М, белый
Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора
Кресло пластиковое Box, белый
Слэб Обь
Слэб Ангара
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки
Стол Мена, квадратный
Стол для улицы Ривьера 4
Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой
Столшница ЛДСП 800х800 с алюминиевой кромкой
Стул Malta, серо-зеленый велюр
Стул Mod, велюр изумрудный
Стул Mod, велюр тропик
Стул Dill, античный зеленый
Стул Brandy, черешня
Стул Cassiopea, фуксия велюр, белые ножки
Стул Cassiopea, светло-серый велюр, черные ножки
Кресло Колизей
Стол Меркурий металлический
Стол Оскар металлический
Стол Империал металлический