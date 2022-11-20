Стол Sirius бетон/ белый

14 оценок

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Стол Sirius бетон/ белый

4.3
20 700 ₽
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Стол Brick M 140, Оникс/ черный
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 50.7 кг

Объем: 0.13

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота750 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1600 мм
  • Вес51 кг
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветсерый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельветНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1901
2 210 ₽
28

Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет

Стол Освальд, 120х80Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Освальд, 120х80

В наличии 26 шт.
Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 75 шт.
Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-BL, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
9

Конференц кресло Форум-BL

Настоящее фото товара Скатерть Icecream габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
13

Скатерть Icecream габардин

Настоящее фото товара Скатерть Bornesko габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
14

Скатерть Bornesko габардин

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 1-местный угловой

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой правый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 2-х местный угловой правый

Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
12

Модуль GRAND 2-х местный угловой

Настоящее фото товара Деревянный табурет Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
14

Деревянный табурет Клио

Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лаймНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Стол Lomond, регулируемый, с полкамиНастоящее фото товара Стол Lomond, регулируемый, с полками, произведённого компанией ChiedoCover
от48 190
14

Стол Lomond, регулируемый, с полками

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
6

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный

Стол обеденный Ричмонд охраНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд охра, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99031
32 990 ₽Оптовая цена
14

Стол обеденный Ричмонд охра

В наличии 6 шт.
Стол обеденный Ричмонд 100*100 охраНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99031
32 990 ₽Оптовая цена
15

Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра

В наличии 15 шт.
Скатерть Rioja жаккардНастоящее фото товара Скатерть Rioja жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
11

Скатерть Rioja жаккард

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Барный стул Даллас, крутящийсяНастоящее фото товара Барный стул Даллас, крутящийся, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Барный стул Даллас, крутящийся

Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
13

Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый

Настоящее фото товара Барный стул 1039, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
9

Барный стул 1039

Стул Модена хромНастоящее фото товара Стул Модена хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
12

Стул Модена хром

Кресло Кабриоль цветыНастоящее фото товара Кресло Кабриоль цветы, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
6

Кресло Кабриоль цветы

Кресло КабриольНастоящее фото товара Кресло Кабриоль, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
5

Кресло Кабриоль

Настоящее фото товара Диван Uno, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
11

Диван Uno

Настоящее фото товара Кресло Sky, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
8

Кресло Sky

Настоящее фото товара Стол Алекс 2, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена
5

Стол Алекс 2

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Стеллаж ЗоестНастоящее фото товара Стеллаж Зоест, произведённого компанией ChiedoCover
59 900
6

Стеллаж Зоест

Настоящее фото товара Стул лофт Fixtures барный, большой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
9

Стул лофт Fixtures барный, большой

Настоящее фото товара Стол С-18 , произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
10

Стол С-18

Стул Такер, желтый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, желтый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
14

Стул Такер, желтый деревянный

Стул Сахара 25мм с откидным столикомНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
11

Стул Сахара 25мм с откидным столиком

Диван ItaliaНастоящее фото товара Диван Italia, произведённого компанией ChiedoCover
от49 390
Оптовая цена
14

Диван Italia

Диван Loa 2-местныйНастоящее фото товара Диван Loa 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 590
Оптовая цена
15

Диван Loa 2-местный

Стол обеденный Верона белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Верона белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
10

Стол обеденный Верона белый

В наличии 1 шт.
Стол обеденный Мулен белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Мулен белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Мулен белый

В наличии 17 шт.
Стол Accent трюфель/сереброНастоящее фото товара Стол Accent трюфель/серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
13

Стол Accent трюфель/серебро

Стол Accent бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Accent бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
11

Стол Accent бетон/белый

Стул Диана сине-зеленый ножки велюрНастоящее фото товара Стул Диана сине-зеленый ножки велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Диана сине-зеленый ножки велюр

В наличии 53 шт.
Стул пластиковый Toby желтыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Toby желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49017
4 190 ₽Оптовая цена
9

Стул пластиковый Toby желтый

Стул Zig Zag аквамаринНастоящее фото товара Стул Zig Zag аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
6

Стул Zig Zag аквамарин

Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стол обеденный Dario Настоящее фото товара Стол обеденный Dario , произведённого компанией ChiedoCover
от53 900
Оптовая цена
6

Стол обеденный Dario

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Стул Атлас барный МННастоящее фото товара Стул Атлас барный МН, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
9

Стул Атлас барный МН

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Самба М, белый

Стул пластиковый Bora Bistrot, тортораНастоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора

В наличии 10 шт.
Кресло пластиковое Box, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Box, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое Box, белый

Настоящее фото товара Слэб Обь, произведённого компанией ChiedoCover
от36 700
7

Слэб Обь

Настоящее фото товара Слэб Ангара, произведённого компанией ChiedoCover
от20 900
8

Слэб Ангара

Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3909
9 190 ₽
12

Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки

Настоящее фото товара Стол Мена, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
5

Стол Мена, квадратный

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 4, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена
7

Стол для улицы Ривьера 4

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 499
Оптовая цена
7

Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП 800х800 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
7

Столшница ЛДСП 800х800 с алюминиевой кромкой

Стул Malta, серо-зеленый велюрНастоящее фото товара Стул Malta, серо-зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от9 700
Оптовая цена
7

Стул Malta, серо-зеленый велюр

В наличии 244 шт.
Стул Mod, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Mod, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 200
Оптовая цена
5

Стул Mod, велюр изумрудный

Стул Mod, велюр тропикНастоящее фото товара Стул Mod, велюр тропик, произведённого компанией ChiedoCover
от6 700
Оптовая цена
11

Стул Mod, велюр тропик

В наличии 20 шт.
Стул Dill, античный зеленыйНастоящее фото товара Стул Dill, античный зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 60010
12 790 ₽Оптовая цена
14

Стул Dill, античный зеленый

Стул Brandy, черешняНастоящее фото товара Стул Brandy, черешня, произведённого компанией ChiedoCover
от7 250
Оптовая цена
8

Стул Brandy, черешня

Стул Cassiopea, фуксия велюр, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Cassiopea, фуксия велюр, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 900
Оптовая цена
14

Стул Cassiopea, фуксия велюр, белые ножки

В наличии 148 шт.
Стул Cassiopea, светло-серый велюр, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Cassiopea, светло-серый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 700
Оптовая цена
10

Стул Cassiopea, светло-серый велюр, черные ножки

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло Колизей, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
10

Кресло Колизей

Настоящее фото товара Стол Меркурий металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
14

Стол Меркурий металлический

Настоящее фото товара Стол Оскар металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
12

Стол Оскар металлический

Настоящее фото товара Стол Империал металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
15

Стол Империал металлический