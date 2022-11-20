Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 50.7 кг
Объем: 0.13
Стол Лидер 1
Стол Лидер 3
Чехол 46
Чехол 63
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Салфетки Ричард
Стул Дания 25мм
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол складной Монифит
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Хит 25мм - золото, велюр красный
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Изо
Стул Eames Черный
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Салфетки Мати
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Чехол 02, спандекс красный
Стол Равенна квадратный
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Стандарт с пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 5, венге
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стол Лофт-3
Стул Лофт-8
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Аквамарин
Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый
Стул Tolix барный Черный глянцевый
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Чехол 52 на стул Кьявари, синий
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Либерти черный
Стул барный Купер фиолетовый
Стол Симбиоз №21, уличный из реек, круглый
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Табурет Лофт-12 Н барный
Стул Самба с пюпитром
Стул Сильвия
Стул Стандарт
Стул Сильвия АРМ
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Форум красный
Стол складной Виктория 120
Стул Стандарт, кожзам
Стол пластиковый Ice 3
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стеллаж 11
Стул Лофт Филлах
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Стул Halmar verdi, белый
Чехол 02 из плотного спандекса
Салфетки Panama Dolce
Салфетки Сатин
Салфетки Deco
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Царица Востока
Комплект мебели Банкетный
Комплект мебели Кьявари
Стеллаж 38
Стеллаж 52
Стеллаж 66
Стол обеденный Керман
Стол обеденный Кослан
Стол обеденный Коттер
Стол обеденный Кулими
Стол обеденный Куртра мини
Салфетки Журавинка серые
Стол Премьер 7
Полукресло Монако
Журнальный стол Грация
Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон
Стол Освальд, 120х80
Стул складной банкетный Lite, черный
Конференц кресло Форум-CH
Скатерть Ogni Motilka рогожка
Скатерть Rokoko Белый
Скатерть Icecream габардин
Диван Grand 3-х местный
Деревянный табурет Клио
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Кресло Флоренц
Барный стул 1242CM
Стол раскладной Eva коричневый
Стол обеденный раздвижной Jerome
Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный
Стол обеденный Чикаго
Стул барный Премьер черный
Стул Форли красный
Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый
Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил
Стол пластиковый плетеный Riva
Стол пластиковый Octopus
Комплект Такер, 4 белых стула
Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий
Диван Salla
Кресло West
Кресло Ivy
Стол Цезарь круглый
Стол Stefani письменный
Стеллаж Зоест
Стеллаж Беккум
Стул СТ-02
Стул СТ-01
Стул складной Мармарис, фиолетовый
Стул складной Мармарис, зеленый
Стул Сахара 25мм с откидным столиком
Диван Portofino 2-х местный
Стул Гаага велюр OSCAR 046
Стул Тюльпан на крутящейся основе
Стул Джулиан, бледно-розовый с подлокотниками
Стол Accent трюфель/серебро
Стул пластиковый Blitz, черный
Стул стальной Ваолет, серый
Стол Восток №3, круглый
Слэб Енисей
Слэб Волга
Стол Медли, пластиковый круглый
Стул Лофт Стиль
Стол для улицы Ривьера 2
Стол для улицы Ривьера 3
Стол для улицы Ривьера 4 с декором
Стул Слинг вращающийся синий
Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой
Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой
Стул Nikki розовый/ брусничный
Стул Arabis, велюр Ash Blue
Стул Marbella бежевый
Стул Mod, велюр розовый
Стул Mod, велюр изумрудный
Стул Brandy, черешня
Стул Cassiopea, сиреневый велюр, белые ножки