Стол Sirius дуб Артисан/ белый

14 оценок

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Стол Sirius дуб Артисан/ белый

5
20 700 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 50.7 кг

Объем: 0.13

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота750 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1600 мм
  • Вес51 кг
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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Стол Премьер 7

Настоящее фото товара Полукресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
16

Полукресло Монако

Настоящее фото товара Журнальный стол Грация, произведённого компанией ChiedoCover
от34 900
Оптовая цена
14

Журнальный стол Грация

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон, произведённого компанией ChiedoCover
от2 340
15

Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон

В наличии 1 шт.
Стол Освальд, 120х80Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Освальд, 120х80

В наличии 26 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-CH, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
15

Конференц кресло Форум-CH

Настоящее фото товара Скатерть Ogni Motilka рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
14

Скатерть Ogni Motilka рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Rokoko Белый , произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
7

Скатерть Rokoko Белый

Настоящее фото товара Скатерть Icecream габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
13

Скатерть Icecream габардин

Настоящее фото товара Диван Grand 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена
12

Диван Grand 3-х местный

Настоящее фото товара Деревянный табурет Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
14

Деревянный табурет Клио

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардинияНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
10

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

Настоящее фото товара Кресло Флоренц, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
5

Кресло Флоренц

Настоящее фото товара Барный стул 1242CM, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
12

Барный стул 1242CM

Стол раскладной Eva коричневыйНастоящее фото товара Стол раскладной Eva коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
12

Стол раскладной Eva коричневый

Стол обеденный раздвижной JeromeНастоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Jerome, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
7

Стол обеденный раздвижной Jerome

Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99040
37 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный

Стол обеденный ЧикагоНастоящее фото товара Стол обеденный Чикаго, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Чикаго

В наличии 26 шт.
Стул барный Премьер черныйНастоящее фото товара Стул барный Премьер черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
14

Стул барный Премьер черный

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
5

Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый

Барный стул крутящийся 1018 белый крокодилНастоящее фото товара Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил

Настоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
7

Стол пластиковый плетеный Riva

Стол пластиковый OctopusНастоящее фото товара Стол пластиковый Octopus, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
11

Стол пластиковый Octopus

Комплект Такер, 4 белых стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 белых стула, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
16

Комплект Такер, 4 белых стула

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синийНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
15

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий

Настоящее фото товара Диван Salla, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена
6

Диван Salla

Кресло WestНастоящее фото товара Кресло West, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена
5

Кресло West

Настоящее фото товара Кресло Ivy, произведённого компанией ChiedoCover
от28 550
14

Кресло Ivy

Настоящее фото товара Стол Цезарь круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена
9

Стол Цезарь круглый

Настоящее фото товара Стол Stefani письменный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена
10

Стол Stefani письменный

Стеллаж ЗоестНастоящее фото товара Стеллаж Зоест, произведённого компанией ChiedoCover
59 900
6

Стеллаж Зоест

Стеллаж БеккумНастоящее фото товара Стеллаж Беккум, произведённого компанией ChiedoCover
70 300
7

Стеллаж Беккум

Настоящее фото товара Стул СТ-02, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стул СТ-02

Настоящее фото товара Стул СТ-01, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
13

Стул СТ-01

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Стул складной Мармарис, зеленыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
14

Стул складной Мармарис, зеленый

Стул Сахара 25мм с откидным столикомНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
11

Стул Сахара 25мм с откидным столиком

Диван Portofino 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Portofino 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от65 490
Оптовая цена
15

Диван Portofino 2-х местный

Стул Гаага велюр OSCAR 046 Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 046 , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
8

Стул Гаага велюр OSCAR 046

Стул Тюльпан на крутящейся основеНастоящее фото товара Стул Тюльпан на крутящейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
10

Стул Тюльпан на крутящейся основе

Стул Джулиан, бледно-розовый с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Джулиан, бледно-розовый с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49026
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Джулиан, бледно-розовый с подлокотниками

В наличии 41 шт.
Стол Accent трюфель/сереброНастоящее фото товара Стол Accent трюфель/серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
13

Стол Accent трюфель/серебро

Стул пластиковый Blitz, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Blitz, черный

Настоящее фото товара Стул стальной Ваолет, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
9

Стул стальной Ваолет, серый

Стол Восток №3, круглыйНастоящее фото товара Стол Восток №3, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
27 890
Оптовая цена
7

Стол Восток №3, круглый

Настоящее фото товара Слэб Енисей, произведённого компанией ChiedoCover
от47 900
13

Слэб Енисей

Настоящее фото товара Слэб Волга, произведённого компанией ChiedoCover
от48 650
11

Слэб Волга

Настоящее фото товара Стол Медли, пластиковый круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
5

Стол Медли, пластиковый круглый

Настоящее фото товара Стул Лофт Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
9

Стул Лофт Стиль

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
14

Стол для улицы Ривьера 2

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 3, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Стол для улицы Ривьера 3

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 4 с декором, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
12

Стол для улицы Ривьера 4 с декором

Стул Слинг вращающийся синийНастоящее фото товара Стул Слинг вращающийся синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Слинг вращающийся синий

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 499
Оптовая цена
7

Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой

Стул Nikki розовый/ брусничныйНастоящее фото товара Стул Nikki розовый/ брусничный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 250
Оптовая цена
15

Стул Nikki розовый/ брусничный

В наличии 132 шт.
Стул Arabis, велюр Ash BlueНастоящее фото товара Стул Arabis, велюр Ash Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от8 000
Оптовая цена
7

Стул Arabis, велюр Ash Blue

Настоящее фото товара Стул Marbella бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 250
Оптовая цена
7

Стул Marbella бежевый

В наличии 544 шт.
Стул Mod, велюр розовыйНастоящее фото товара Стул Mod, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 200
Оптовая цена
6

Стул Mod, велюр розовый

В наличии 55 шт.
Стул Mod, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Mod, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 200
Оптовая цена
5

Стул Mod, велюр изумрудный

Стул Brandy, черешняНастоящее фото товара Стул Brandy, черешня, произведённого компанией ChiedoCover
от7 250
Оптовая цена
8

Стул Brandy, черешня

Стул Cassiopea, сиреневый велюр, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Cassiopea, сиреневый велюр, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 900
Оптовая цена
11

Стул Cassiopea, сиреневый велюр, белые ножки

В наличии 141 шт.
Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый