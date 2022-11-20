Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 50.7 кг
Объем: 0.13
Стол Лидер 6
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Чехол 10
Чехол 61
Салфетки Жаккард
Салфетки Журавинка
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стол Миллер 140
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Стул Изо
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Салфетки Мати
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стол Равенна квадратный
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Подстолье барное хромированное 1004
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул Офисный с пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
Стол Лофт-6
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Квини, желтый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул барный Малави черный
Стул барный Купер черный
Стул Лофт-11 М с подлокотниками
Стул Лофт-12 барный
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Стул Изо PL
Стул Форум
Кресло Балун Лайт
Табурет Лофт-13
Стул прозрачный барный Фокс 75
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная СМ-3
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Стул Форум синий
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул Chic крем-брюле
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул-кресло Paganel
Салфетки ARS коричневый, в ассортименте
Стеллаж 03
Стеллаж 15
Стол Grado
Стол Бруклин 55 x 55 серебро
Стол Бруклин 120 x 60 серебро
Стол Eames DSW, круглый, D 70 см
Стеллаж Лофт 30, разборный
Стеллаж 31
Стол Шамбли
Стул Даллас
Чехол 35 из неплотного бифлекса
Салфетки Сатин
Салфетки Сатен
Диван офисный Тирон 160
Комплект мебели Банкетный
Комплект Стол с фуршетной юбкой
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стеллаж для разделения комнаты 41
Стеллаж для разделения комнаты 42
Стеллаж с тумбочкой 43
Стеллаж 55
Стол обеденный Кенмор
Стол обеденный Шанель New
Стол обеденный Кослан
Стол обеденный Креола
Стол обеденный Кричев
Стол обеденный Кросно
Стол обеденный Куртра мини
Журнальный столик Лисмор
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
Стол-чемодан складной, коричневый
Стол круглый Ringebu
Стул офисный на полозьях VC-21
Диван Veil 3-х местный
Стул Бар 2 /ПР
Стул Бар 1 /МРД
Стул Бар 2 /МРД
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Кресло Сан Марино
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный
Стол обеденный Детройт белый
Стол обеденный Атланта
Стол обеденный Ричмонд охра
Скатерть Rioja жаккард
Стул Форли красный
Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий
Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
Диван Lama
Диван Milen
Стол Алекс 6
Комплект дорожек
Стул Такер, желтый деревянный
Диван Peterhof
Стол обеденный Верона белый
Стол обеденный Мулен белый
Полукресло Лилия, темно-серый - красный
Обеденный стол Bauhaus
Стул пластиковый Virginia, антрацит
Стул пластиковый Bit, коралловый
Стул Атлас БМ
Стул Эврика коричневый
Стул-кресло Самба М, белый
Стул-кресло Самба М, желтый
Стул пластиковый Bloom, серебристый
Кресло пластиковое Bora, красный
Стул пластиковый Bora Bistrot, красный
Стул Лофт Thin Line
Слэб Ангара
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки
Стол Мелтон, под ротанг
Стул Лофт Стиль
Стол для улицы Ривьера 3
Стул Бэлла, деревянный
Кресло Samurai S-1.03 черное
Стул Кензи мятный
Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой
Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой