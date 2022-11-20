Стол Sirius дуб Канзас/ графит

11 оценок

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Стол Sirius дуб Канзас/ графит

4.2
20 700 ₽
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Предыдущий товар в категории Стол Sirius дуб Артисан/ белый
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Стол Sirius дуб Артисан/ белый

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 50.7 кг

Объем: 0.13

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота750 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1600 мм
  • Вес51 кг
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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Чехол 35 из неплотного бифлекса

Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от200
6

Салфетки Сатин

Настоящее фото товара Салфетки Сатен, произведённого компанией ChiedoCover
от210
14

Салфетки Сатен

Диван офисный Тирон 160Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Тирон 160

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Комплект Стол с фуршетной юбкойНастоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 63013
5 290 ₽
15

Комплект Стол с фуршетной юбкой

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 770
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Стеллаж для разделения комнаты 41Настоящее фото товара Стеллаж для разделения комнаты 41, произведённого компанией ChiedoCover
от54 990
14

Стеллаж для разделения комнаты 41

Настоящее фото товара Стеллаж для разделения комнаты 42, произведённого компанией ChiedoCover
от59 390
13

Стеллаж для разделения комнаты 42

Настоящее фото товара Стеллаж с тумбочкой 43, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
7

Стеллаж с тумбочкой 43

Настоящее фото товара Стеллаж 55, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
10

Стеллаж 55

Стол обеденный КенморНастоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
12

Стол обеденный Кенмор

Стол обеденный Шанель NewНастоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
от103 390
Оптовая цена
13

Стол обеденный Шанель New

Стол обеденный КосланНастоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена
11

Стол обеденный Кослан

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Стол обеденный КричевНастоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от67 590
Оптовая цена
13

Стол обеденный Кричев

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Кросно

Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра мини, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
15

Стол обеденный Куртра мини

Журнальный столик ЛисморНастоящее фото товара Журнальный столик Лисмор, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
Оптовая цена
13

Журнальный столик Лисмор

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патинаНастоящее фото товара Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
105Хит

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
6

Стул Хит 20мм, золото, ромб синий

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой

Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 75 шт.
Настоящее фото товара Стол круглый Ringebu, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
15

Стол круглый Ringebu

Настоящее фото товара Стул офисный на полозьях VC-21, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул офисный на полозьях VC-21

Настоящее фото товара Диван Veil 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
12

Диван Veil 3-х местный

Стул Бар 2 /ПРНастоящее фото товара Стул Бар 2 /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
14

Стул Бар 2 /ПР

Стул Бар 1 /МРДНастоящее фото товара Стул Бар 1 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
9

Стул Бар 1 /МРД

Стул Бар 2 /МРДНастоящее фото товара Стул Бар 2 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
7

Стул Бар 2 /МРД

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
10

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

Настоящее фото товара Кресло Сан Марино, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
9

Кресло Сан Марино

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
6

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный

Стол обеденный Детройт белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный Детройт белый

В наличии 19 шт.
Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от57 49018
69 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Атланта

В наличии 29 шт.
Стол обеденный Ричмонд охраНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд охра, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99031
32 990 ₽Оптовая цена
14

Стол обеденный Ричмонд охра

В наличии 6 шт.
Скатерть Rioja жаккардНастоящее фото товара Скатерть Rioja жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
11

Скатерть Rioja жаккард

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синийНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
15

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтыйНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
6

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

Настоящее фото товара Диван Lama, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
6

Диван Lama

Настоящее фото товара Диван Milen, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
9

Диван Milen

Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
8

Стол Алекс 6

Комплект дорожек Настоящее фото товара Комплект дорожек , произведённого компанией ChiedoCover
от580
6

Комплект дорожек

Стул Такер, желтый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, желтый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
14

Стул Такер, желтый деревянный

Диван PeterhofНастоящее фото товара Диван Peterhof, произведённого компанией ChiedoCover
от83 690
Оптовая цена
11

Диван Peterhof

Стол обеденный Верона белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Верона белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
10

Стол обеденный Верона белый

В наличии 1 шт.
Стол обеденный Мулен белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Мулен белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Мулен белый

В наличии 17 шт.
Полукресло Лилия, темно-серый - красныйНастоящее фото товара Полукресло Лилия, темно-серый - красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
8

Полукресло Лилия, темно-серый - красный

Обеденный стол BauhausНастоящее фото товара Обеденный стол Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
7

Обеденный стол Bauhaus

Стул пластиковый Virginia, антрацитНастоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Virginia, антрацит

Стул пластиковый Bit, коралловыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Bit, коралловый

Стул Атлас БМНастоящее фото товара Стул Атлас БМ, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
10

Стул Атлас БМ

Настоящее фото товара Стул Эврика коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
9

Стул Эврика коричневый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Самба М, белый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49011
3 890 ₽
9

Стул-кресло Самба М, желтый

Стул пластиковый Bloom, серебристыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Bloom, серебристый

Кресло пластиковое Bora, красныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
8

Кресло пластиковое Bora, красный

Стул пластиковый Bora Bistrot, красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Bora Bistrot, красный

Настоящее фото товара Стул Лофт Thin Line, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
6

Стул Лофт Thin Line

Настоящее фото товара Слэб Ангара, произведённого компанией ChiedoCover
от20 900
8

Слэб Ангара

Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
11

Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки

Настоящее фото товара Стол Мелтон, под ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
5

Стол Мелтон, под ротанг

Настоящее фото товара Стул Лофт Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
9

Стул Лофт Стиль

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 3, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Стол для улицы Ривьера 3

Настоящее фото товара Стул Бэлла, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
11

Стул Бэлла, деревянный

Кресло Samurai S-1.03 черноеНастоящее фото товара Кресло Samurai S-1.03 черное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена
11

Кресло Samurai S-1.03 черное

Стул Кензи мятныйНастоящее фото товара Стул Кензи мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99017
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Кензи мятный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 499
Оптовая цена
7

Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой