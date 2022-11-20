Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота400 мм
- Материалакация
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, коричневый
Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, натуральный
Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, серый
Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, коричневый
Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, натуральный
Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, серый
Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, белый
Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, коричневый
Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, натуральный
Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, серый