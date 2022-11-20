Характеристики товара
Описание
Логистические данные:
Вес: 25,5 кг
Габариты упаковки: 181 x 71 x 10 см
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина1800 мм
- Глубина700 мм
- Вес23 кг
- Материалдерево
- Страна изготовленияРоссия
Логистические данные:
Вес: 25,5 кг
Габариты упаковки: 181 x 71 x 10 см
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Кроссбэк с патиной черный
Люстра Taro 9
Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 244D
Батут каркасный для дачи и улицы с защитной сеткой 183D
Батут каркасный с внешней сеткой Unix Line 244D
Батут каркасный Outdoor с сеткой 270D
Батут каркасный с внутренней сеткой Unix Line Simple 244D
Стул СТ-10
Стул Вольтер Концепт
Скамья складная Бирфест
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди