Стол складной чемодан пластиковый Кейт 120 коричневый

14 оценок

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Стол складной чемодан пластиковый Кейт 120 коричневый

4.5
4 690 ₽5 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 61,7*8,2*64

Масса брутто: 9

Объем: 0,0,32

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Цветкоричневый
  • Ширина1220 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг

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