Стол складной чемодан пластиковый Кейт 120 коричневый
4 690 ₽5 990 ₽
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 61,7*8,2*64
Масса брутто: 9
Объем: 0,0,32
Стул Halmar dariusz, дуб сонома
Стул Наполеон New, пластиковый
Стул DikLine 217, Stone
Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)
Стул Vicky, латте
Стул Carol, терракотовый
Стул Line 1900
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый