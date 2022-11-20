Фотография Стол складной чемодан пластиковый Кейт 180 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Стол складной чемодан пластиковый Кейт 180

4.3
Оптовая цена
от 5 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол складной чемодан пластиковый Кейт 180
Стол складной чемодан пластиковый Кейт 180
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Стол складной чемодан пластиковый Кейт 180

4.3
5490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Цветбелый
  • Ширина1820 мм
  • Глубина305 мм
  • Вес3 кг
  • Максимальная нагрузка250

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