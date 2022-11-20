Фотография Стол складной чемодан пластиковый Кейт 240 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Стол складной чемодан пластиковый Кейт 240

4.5
Оптовая цена
от 7 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол складной чемодан пластиковый Кейт 240
Стол складной чемодан пластиковый Кейт 240
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Стол складной чемодан пластиковый Кейт 240

4.5
7990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Цветбелый
  • Ширина2420 мм
  • Глубина3050 мм
  • Вес20 кг
  • Максимальная нагрузка300

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