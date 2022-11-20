Характеристики товара
Описание
Высота: 750 мм
Вес: 5 кг
Высота: 750 мм
Вес: 5 кг
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
"Хит 25мм" с широким сиденьем
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди