Характеристики товара
Описание
Габариты: 800 x 740 мм
Материал столешницы: полиэтилен высокой плотности HDPE
Материал каркаса: стальная круглая труба D25x1,0 мм
Вес: 7.1 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ): Ø800х740мм.
Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 1055х800х70мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 1070х820х70мм.
Цвет столешницы: белый, зеленый.
М/К Стальная круглая труба D25х1,2мм.
Вес нетто: 10 кг.
Вес в упаковке: 11 кг.
Объем: 0,061 м3.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Страна изготовленияРоссия