Характеристики товара
Описание
Складной стол Лайт — находка для тех, кто работает за ноутбуком с дивана и не хочет садиться за письменный стол. Компактная конструкция позволяет парой движений разобрать столик (достаточно лишь перевернуть его, откинуть ножки до конца и перевернуть обратно) и экономит место в сложенном состоянии. Стол имеет встроенный подстаканник и углубления, куда можно сложить ручки или смартфон. Столешница сделана из безопасного и экологически чистого материала, устойчива к влаге и царапинам. Антискользящие накладки на ножках стола предотвратят неожиданные падения конструкции. Работать из кровати или сервировать завтрак в постель, читать перед сном или обедать на природе — какую бы цель вы ни преследовали, складной стол Лайт реализует её!
Преимущества:
• Удобно пользоваться в кровати или на диване.
• Подходит для работы за ноутбуком, приёма пищи или чтения.
• Имеет подстаканник.
• Имеет углубление для ручки или для мобильного телефона.
• Имеет ручку для переноски.
• Портативен.
• Не скользит благодаря специальным накладкам на ножках.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина395 мм
- Высота260 мм
- Вес2 кг
- Материал столешницыМДФ
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке10 шт
- Изделия стопируютсяНет