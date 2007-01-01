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Стол складной с подстаканником Лайт, дерево, белый - фото 1Стол складной с подстаканником Лайт, дерево, белый - фото 2Стол складной с подстаканником Лайт, дерево, белый - фото 3Стол складной с подстаканником Лайт, дерево, белый - фото 4Стол складной с подстаканником Лайт, дерево, белый - фото 5Стол складной с подстаканником Лайт, дерево, белый - фото 6

Стол складной с подстаканником Лайт, дерево, белый

Артикул: CH-078-380
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Складной стол Лайт — находка для тех, кто работает за ноутбуком с дивана и не хочет садиться за письменный стол. Компактная конструкция позволяет парой движений разобрать столик (достаточно лишь перевернуть его, откинуть ножки до конца и перевернуть обратно) и экономит место в сложенном состоянии. Стол имеет встроенный подстаканник и углубления, куда можно сложить ручки или смартфон. Столешница сделана из безопасного и экологически чистого материала, устойчива к влаге и царапинам. Антискользящие накладки на ножках стола предотвратят неожиданные падения конструкции. Работать из кровати или сервировать завтрак в постель, читать перед сном или обедать на природе — какую бы цель вы ни преследовали, складной стол Лайт реализует её!

Преимущества:

• Удобно пользоваться в кровати или на диване.

• Подходит для работы за ноутбуком, приёма пищи или чтения.

• Имеет подстаканник.

• Имеет углубление для ручки или для мобильного телефона.

• Имеет ручку для переноски.

• Портативен.

• Не скользит благодаря специальным накладкам на ножках.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина395 мм
  • Высота260 мм
  • Вес2 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке10 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол складной с подстаканником Лайт, дерево, белый
Стол складной с подстаканником Лайт, дерево, белый
2 090
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