Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1000 мм
- Длина1000 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
Зажим белый
Куверт Габардин
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стол Норридж
Обеденная группа Кьявари 4 стула
Диван Glory
Диван Bene
Диван Pride
Диван Optim
Диван 43
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди