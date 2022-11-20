Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Длина750 мм
- Материал каркасабереза
- Материал столешницыдерево
- Цветкоричневый
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый
Стеллаж Зоест
Стул Маллин, велюр зеленый
Компьютерное кресло SN113-11, черный
Стул ГЕММА изумрудный
Стул William ромб бархат антрацит
Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовый
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди