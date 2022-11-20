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Стол складной Торни

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Стул Олдем шоколад

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Длина750 мм
  • Материал каркасабереза
  • Материал столешницыдерево
  • Цветкоричневый

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