Круглые столики на колесиках - удобный аксессуар в интерьере, с помощью которого удобно решить много бытовых задач - перекусить, поработать с ноутбуком, разложить журналы, поставить цветок... Круглый складной столик не займет много места в вашем доме, зато всегда будет под рукой, чтобы сделать вашу жизнь комфортней.
Изделие состоит из основания с колесами, четырех хромированных стоек, поворотной столешницы с крыльями. От аналогичных изделий складной прикроватный столик на колесиках «Слуга» отличается тем, что приподняв крылья и повернув столешницу на 90 градусов, мы превращаем столик в круглый, за которым разместятся четыре персоны.
Раскладывается стол очень просто: приподнимите "крылья" обеими руками и поверните столешницу на пол-оборота. Столик готов к работе. На все уходит две секунды. Чтобы сложить стол, снова поверните столешницу на пол-оборота.
Диаметр: 70 см
Высота: 65 см
Вес: 10 кг
Варианты цвета: орех, венге, белый
Грузоподъемность: 50 кг
Кресло Лима
Кресло Лола
Кресло Мангуст
Кресло Марго
Кресло Менеджер
Кресло Морган
Кресло Орион
Кресло Пилот люкс
Кресло Спред
Кресло Стаффорд
Тележка для РУМ-сервиса круглая d92, Рум 1
Cтолик сервировочный MAJ, на колесиках
Cтолик сервировочный WEST COAST
Тележка Limousin
Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ05
Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ07
Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая
Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая
Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобокс