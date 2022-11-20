Стол Слуга круглый

15 оценок

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Стол Слуга круглый

4.1
7 990 ₽
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Стол Слуга сервировочный

Характеристики товара

Описание

Круглые столики на колесиках - удобный аксессуар в интерьере, с помощью которого удобно решить много бытовых задач - перекусить, поработать с ноутбуком, разложить журналы, поставить цветок... Круглый складной столик не займет много места в вашем доме, зато всегда будет под рукой, чтобы сделать вашу жизнь комфортней.

Изделие состоит из основания с колесами, четырех хромированных стоек, поворотной столешницы с крыльями. От аналогичных изделий складной прикроватный столик на колесиках «Слуга» отличается тем, что приподняв крылья и повернув столешницу на 90 градусов, мы превращаем столик в круглый, за которым разместятся четыре персоны.

Раскладывается стол очень просто: приподнимите "крылья" обеими руками и поверните столешницу на пол-оборота. Столик готов к работе. На все уходит две секунды. Чтобы сложить стол, снова поверните столешницу на пол-оборота.

Диаметр: 70 см

Высота: 65 см

Вес: 10 кг

Варианты цвета: орех, венге, белый

Грузоподъемность: 50 кг

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольясталь
  • Страна изготовленияРоссия

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