Стол со стеклянной столешницей. Ножки крашенный металл

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол со стеклянной столешницей. Ножки крашенный металл

4.4
7 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван офисный Barcelona-3, экокожа черный
Диван офисный Barcelona-3, экокожа черный
Следующий Стол со стеклянной столешницей. Каркас металл
Стол со стеклянной столешницей. Каркас металл

Характеристики товара

Описание

Стол обеденный прямоугольный с прочной закаленной стеклянной столешницей.
Каркас металл. Ножки крашенный металл

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Цветпрозрачный
  • Размер1200*800 мм

С этим товаром покупают

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75012
1 980 ₽
62Хит

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная

Стул Halmar dariusz, белыйНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Halmar dariusz, белый

Настоящее фото товара Стул Текс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
15

Стул Текс, бежевый

Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металлНастоящее фото товара Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
9

Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл

Стул Кроссбэк, береза/ белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк, береза/ белый

Стул VENEZIA - SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)Настоящее фото товара Стул VENEZIA - SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
13

Стул VENEZIA - SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)

Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
13

Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стол с тонированной стеклянной столешницей, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
13

Стол с тонированной стеклянной столешницей

Настоящее фото товара Стол прямоугольный с тонированной стеклянной столешницей, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
11

Стол прямоугольный с тонированной стеклянной столешницей

Стол с прямоугольной столешницей из МДФНастоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
5

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серыйНастоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
8

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
6

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
9

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый/черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
13

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый/черный

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синийНастоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
5

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
14

Барная стойка Дезмонд Х черная

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
12

Барная стойка Дезмонд Х белая