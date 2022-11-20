Стол обеденный прямоугольный с прочной закаленной стеклянной столешницей.
Каркас металл. Ножки крашенный металл
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул Halmar dariusz, белый
Стул Текс, бежевый
Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл
Стул Кроссбэк, береза/ белый
Стул VENEZIA - SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)
Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)
Стол с тонированной стеклянной столешницей
Стол прямоугольный с тонированной стеклянной столешницей
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый/черный
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая