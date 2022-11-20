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Стол стационарный косметологический Фишгард - фото 1

Стол стационарный косметологический Фишгард

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 700 мм

Длина: 1900 мм

Материал: экокожа

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