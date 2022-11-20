Характеристики товара
Описание
Ширина: 700 мм
Длина: 1900 мм
Материал: экокожа
Ширина: 700 мм
Длина: 1900 мм
Материал: экокожа
Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A
Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2
Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A
Кушетка массажная Космо
Кушетка массажная Космо LUX
Массажный стол US MEDICA BORA-BORA
Массажный стол US MEDICA MALIBU
Кушетка деревянная массажная SPA WC01
Кушетка для спа кабинета SPA80
Кушетка деревянная массажная с подъемом головной секции SPA WC02
Ручник официанта, синий
Столовая группа Престиж 1+4
Стол Престиж, складной
Стол Сирдалуд пристенный, раскладной
Диван Родео большой
Банкетка Барлетта
Пуф Гроссето
Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 183 см
Кресло пластиковое Coccolona, зеленый