Характеристики товара
Описание
Дизайнерский стол с деревянными ножками и стеклянной столешницей, позволяет использовать стол не только на кухне или гостиной, а так же в кафе, ресторанах или офисах. Столешница изготовлена из закаленного стекла 6мм. Ножки выполнены из дерева (бук), основание - металл. На ножках установлены пластиковые заглушки, для предотвращения появления царапин на поверхности пола.
Данные для Транспортных компаний:
- Вес: 15 кг
- Объем: 0.1 м3
- Габариты коробки: 95х95х15 см
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Материал столешницыстекло