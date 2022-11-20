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Стол стеклянный круглый Eames Novo

13 оценок

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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стол с деревянными ножками и стеклянной столешницей, позволяет использовать стол не только на кухне или гостиной, а так же в кафе, ресторанах или офисах. Столешница изготовлена из закаленного стекла 6мм. Ножки выполнены из дерева (бук), основание - металл. На ножках установлены пластиковые заглушки, для предотвращения появления царапин на поверхности пола.

Данные для Транспортных компаний:

  • Вес: 15 кг
  • Объем: 0.1 м3
  • Габариты коробки: 95х95х15 см
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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина900 мм
  • Материал столешницыстекло

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