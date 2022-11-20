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Стол стеклянный Tulip 90 белый - фото 1Стол стеклянный Tulip 90 белый - фото 2Стол стеклянный Tulip 90 белый - фото 3

Стол стеклянный Tulip 90 белый

Артикул: CH-035-700
32 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота730 мм
  • Вес15 кг
  • Объем0.087 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест3
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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