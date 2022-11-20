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Стол Стони обеденный - фото 1Стол Стони обеденный - фото 2

Стол Стони обеденный

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Стул Онтарио темно-синий
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Стул Онтарио темно-синий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1100 мм
  • Длина1100 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки7.60 кг

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