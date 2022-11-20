Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1100 мм
- Длина1100 мм
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки7.60 кг
Барный стол Леморей
Барный стол Четвинд
Барный стол Хайткросс
Барный стол Уэмбли
Барный стол Норали
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Барный стул Club черный глянец
Стул барный Halmar H103, синий
Стул полубарный UNO, бархат зелёный / чёрный профиль
Стул полубарный Логан велюр зеленый
Барный стул КЕЛЬН, рогожка коричневый
Барный стул Candy регулируемый, белый