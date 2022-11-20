Стол Stork, Дуб Канзас/ графит

7 оценок

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Стол Stork, Дуб Канзас/ графит

4.2
15 950 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 2

Вес брутто: 42.1

Объем: 0,1

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый, серый
  • Высота750 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1200/1600 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяЛДСП

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