Товар в корзине. Перейти
Стол Strait - фото 1

Стол Strait

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Box RIver
Стол Box RIver
Следующий Нила, стеллаж лофт, массив, 5 ящиков
Стол Box RIver

Характеристики товара

Описание

Материал столешницы: массив карагача

Материал каркаса: дерево

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты столешницы

Стол Strait - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Strait - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Strait - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Strait - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Strait - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Strait - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Strait - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Strait - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Похожие товары

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

С этим товаром покупают
Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзоваяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
6

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
10

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя

Транспортировочный чехол на 5 стульев, серыйНастоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, серый, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
8

Транспортировочный чехол на 5 стульев, серый

Банкетка АкамбароНастоящее фото товара Банкетка Акамбаро, произведённого компанией ChiedoCover
от14 950
Оптовая цена
10

Банкетка Акамбаро

Настоящее фото товара Подвесной светильник Empress №1, произведённого компанией ChiedoCover
73 490
Оптовая цена
6

Подвесной светильник Empress №1

В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Стеллаж для бутылок вина RW-14, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
10

Стеллаж для бутылок вина RW-14

Ковер прямоугольный серо-голубой OMBREНастоящее фото товара Ковер прямоугольный серо-голубой OMBRE, произведённого компанией ChiedoCover
27 090
Оптовая цена
5

Ковер прямоугольный серо-голубой OMBRE

Другие товары из разделамебель в стиле лофт
Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Подстолье чугунное ПонтэНастоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99019
7 390 ₽
91Хит

Подстолье чугунное Понтэ

В наличии 80 шт.