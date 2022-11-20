Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: массив карагача
Материал каркаса: дерево
Материал столешницы: массив карагача
Материал каркаса: дерево
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя
Транспортировочный чехол на 5 стульев, серый
Банкетка Акамбаро
Подвесной светильник Empress №1
Стеллаж для бутылок вина RW-14
Ковер прямоугольный серо-голубой OMBRE