Стол Stugun

7 оценок

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Стол Stugun

4.6
10 690 ₽
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Стол Fors

Характеристики товара

Описание

Универсальный стол сочетает в себе несколько стилевых направлений, благодаря чему может отлично вписаться в любой интерьер кухни или гостиной, кафе или офиса. Стол состоит из овальной матовой столешницы, изготовленной из МДФ и деревянных ножек, выполненных из массива бука. Изделие отличается своей элегантностью и вместительностью. Для ухода за столом не требуются особые условия. Поверхность легко очищается от пыли и грязи. При чистке рекомендуется использовать щадящие чистящие средства.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево

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