Универсальный стол сочетает в себе несколько стилевых направлений, благодаря чему может отлично вписаться в любой интерьер кухни или гостиной, кафе или офиса. Стол состоит из овальной матовой столешницы, изготовленной из МДФ и деревянных ножек, выполненных из массива бука. Изделие отличается своей элегантностью и вместительностью. Для ухода за столом не требуются особые условия. Поверхность легко очищается от пыли и грязи. При чистке рекомендуется использовать щадящие чистящие средства.
Столешница Werzalit квадратная
Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза
Столешница слэб Малабар
Подвесной светильник Puntes №1
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, журавинка
Стул LIMA BEIGE бежевый
Диван-кровать Солен (В)
Стол Edsele-S черный
Стол Edsele-M белый
Стол Edsele-S белый
Стол Edsele-XL белый
Стол Гранд
Стол Сарагоса темный длинный
Стол Сарагоса темный квадрат
Стол Сарагоса светлый длинный