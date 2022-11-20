Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: массив карагача
Материал каркаса: металл
Материал столешницы: массив карагача
Материал каркаса: металл
Стол Миллер 140
Стол Миллер 160
Стол Лофт-1
Стол Лофт-3
Стол Лофт-4
Стол Лофт-5
Стол Лофт-7
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас
Стул Азия 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам черный
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый
Пуф Авадхара
Подвесной светильник Cerezo №4
Подвесной светильник Cerezo №5
Ручник официанта, желтый
Ковер прямоугольный бежевый LYON